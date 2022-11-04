«ДНР» назвала причини великих черг на виїзд до Росії

04 листопада 2022, 15:44

«ДНР» назвала причини великих черг на виїзд до Росії

Угруповання «ДНР» визнало скупчення великовантажних авто у напрямку пункту пропуску «Новоазовськ», де контрольний пункт пропуску з'єднує тимчасово окуповану частину Донецької області з Росією.

Як запевняють у «МВС ДНР», черги збираються через ремонт автомобільної дороги М-14, що веде до Таганрогу, а також зростання інтенсивності руху вантажного транспорту в цьому напрямку.

Зазначається, що транзитом дорогами на підконтрольній «ДНР» території їдуть вантажівки з окупованих Криму, а також частин Херсонської та Запорізької областей.

Щоб уникнути заторів та тривалого простою, у «МВС ДНР» пропонують «заздалегідь планувати маршрут руху у бік пунктів пропуску по одному із напрямків».

Там також пропонують варіанти об'їзду через Мангуш і просять «з розумінням поставитися до незручностей».

Раніше повідомлялося, що на контрольно-пропускних пунктах (КПП) «Успенка», «Маринівка», «Новоазовськ», які з'єднують тимчасово окуповану частину Донецької області з Росією, утворилися черги з кількох десятків машин.

Нагадаємо, що Конституційний суд РФ (КС РФ) схвалив пакет документів про «прийняття» окупованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» територій, а також Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. У зв'язку з цим митний контроль та митні операції на КПП «Успенка», «Маринівка», «Новоазовськ» мали бути скасовані.

На підконтрольному бойовикам пункті пропуску «Успенка» на Донеччині утворилася проблема з чергами з тих, хто виїжджає до Росії.

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