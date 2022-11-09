Опубліковано кадри з місця ДТП, в якому загинув Стремоусов

У мережі з'явилися фото та відео з місця ДТП, в якому загинув так званий заступник голови окупаційної «адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов.



Загибель Стремоусова у ДТП підтвердили в «адміністрації» регіону вдень 9 листопада.



Голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо раніше було госпіталізовано – у нього діагностували отруєння.



В окупованому Херсоні загинув «перший заступник голови адміністрації Херсонської області з безпеки» Олексій Катериничов.



Колишній нардеп Верховної Ради Олексій Журавко загинув у Херсоні через обстріл.