Бывший нардеп-регионал погиб в Херсоне

Алексей Журавко на «референдуме» в Херсоне. Скриншот

Бывший нардеп Верховной Рады Алексей Журавко погиб в Херсоне в результате обстрела.О это сообщил заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.



По предварительным данным в результате обстрела погибли два человека, среди которых был экс- нардеп, уточняет российский РБК. Утверждается, что был нанесен ракетный удар по гостинице.



Журавко был членом фракции Партии регионов с 2006 года, а с 2015 бежал в Россию, где жил до сих пор. Он поддерживал российскую агрессию против Украины. В Украине против него было открыто уголовное производство.



23 сентября Журавко обнародовал видеоролик , в котором проголосовал в Херсоне на «референдуме».



Журавко имел инвалидность с рождения — у него не было правой ноги и левой руки, а левая нога была сильно укорочена.