У Чорному морі знову чергує російський корабель із «Калібрами‎»‎

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 14 російських кораблів, серед них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний зал — 8 ракет. Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил України.



За даними ВМС України, в Азовському морі країна-агресор контролює морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до одного корабля. У Середземному морі — 10 ворожих кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 76 ракет.



Також повідомляється, що за минулу добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: в Азовське море — 24 судна (з них шість суден рухалися з протоки Босфор), у Чорне море — 38 суден (з них 15 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор).



У прес-службі ВМС України уточнили, що Росія порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

8 жовтня до окупованого порту Маріуполя увійшли перші російські кораблі з вантажем подвійного та військового призначення.



Наприкінці жовтня у Севастопольській бухті було підірвано чотири військові кораблі Чорноморського флоту.