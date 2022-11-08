В Мариупольский порт вошли первые корабли РФ с военным грузом - советник мэра

В оккупированный порт Мариуполя вошли первые российские корабли с грузом двойного и военного назначения. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



Согласно его данным, оккупанты завезли стройматериалы, лекарства для военного госпиталя и несколько сотен комплектов военной формы.



«Сообщают, что у оккупационной администрации порта качество военной формы - самая главная тема для сарказма, потому что она хуже спецодежды рабочих при Украине», - отметил советник мэра.



Кроме того, он сообщил, что рабочих местных заводов все чаще вербуют для поездок в командировки на временно оккупированные территории Херсонской области якобы для строительства укреплений.