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В освобожденном поселке на Херсонщине обнаружены тела с переломами черепа

11 ноября 2022, 17:20

В освобожденном поселке на Херсонщине обнаружены тела с переломами черепа

В деоккупированном поселке городского типа в Бериславского района в Херсонской области правоохранители обнаружили в погребе останки трех человек с переломами костей черепа. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора 11 ноября.

Предполагается, что останки принадлежат трем местным жителям, которые погибли при захвате населенного пункта российскими оккупантами. Правоохранители обнаружили телесные повреждения в виде переломов костей черепа. Останки погибших переданы на проведение ряда экспертиз, в том числе и ДНК-экспертизы. Правоохранители работают над установлением обстоятельств случившегося, ищут свидетелей и очевидцев совершения преступления.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), говорится в сообщении.

В Херсоне идет зачистка после отступления российских оккупантов. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и призвал жителей на период зачистки оставаться дома.

В Минобороны РФ заявили, что в 5 часов утра 11 ноября они завершили переброску российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Россия хочет сделать Херсон «городом смерти». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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