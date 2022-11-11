У звільненому селищі на Херсонщині виявлено тіла із переломами черепа

11 листопада 2022, 17:20

У звільненому селищі на Херсонщині виявлено тіла із переломами черепа

У деокупованому селищі міського типу у Бериславському районі на Херсонщині правоохоронці виявили у підвалі останки трьох осіб із переломами кісток черепа. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора 11 листопада.

За попередніми даними, останки належать трьом місцевим жителям, які загинули під час захоплення населеного пункту російськими окупантами. Правоохоронці виявили тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа. Останки загиблих передано на проведення низки експертиз, в тому числі ДНК-експертизи. Правоохоронці працюють над встановленням обставин того, що сталося, шукають свідків та очевидців скоєння злочину.

Продовжується досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України), йдеться у повідомленні.

У Херсоні триває зачистка після відступу російських окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань та закликав мешканців на період зачистки залишатися вдома.

У Міноборони РФ заявили , що 11 листопада, вони о 5 годині ранку завершили перекидання російських військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Росія хоче зробити Херсон "містом смерті". Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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