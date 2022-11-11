Жителям освобожденных сел и городов Херсонщины пока не советуют возвращаться домой

Российские войска обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области. Об этом рассказала в эфире телемарафона руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
По ее словам, военные РФ обстреливают освобожденные от них территории. Например, деоккупироанные около месяца назад населенные пункты Бериславского района подвергаются обстрелам с левого берега.
Как сообщалось, что в 5 часов утра 11 ноября старана-агрессор заявила о завершении переброски российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области.
Гуменюк уточнила, что обстрелы разрушают инфраструктуру, поэтому украинцам пока что не стоит возвращаться на освобожденные территории Херсонщины.
«Близится зима, и есть вероятность того, что восстановить коммуникации, восстановить обслуживание местного населения будет невозможно в такой ситуации», — подытожила Гуменюк.
В деоккупированном поселке городского типа в Бериславского района в Херсонской области правоохранители обнаружили в погребе останки трех человек с переломами костей черепа.
В Херсоне идет зачистка после отступления российских оккупантов. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и призвал жителей на период зачистки оставаться дома.
Вооруженные силы Украины уже в городе Херсон. В центре собираются жители города с украинскими флагами и символикой.