Жителям освобожденных сел и городов Херсонщины пока не советуют возвращаться домой

Российские войска обстреливают освобожденные населенные пункты Херсонской области. Об этом рассказала в эфире телемарафона руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «‎Юг»‎ Наталья Гуменюк.



По ее словам, военные РФ обстреливают освобожденные от них территории. Например, деоккупироанные около месяца назад населенные пункты Бериславского района подвергаются обстрелам с левого берега.



Как сообщалось, что в 5 часов утра 11 ноября старана-агрессор заявила о завершении переброски российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области.



Гуменюк уточнила, что обстрелы разрушают инфраструктуру, поэтому украинцам пока что не стоит возвращаться на освобожденные территории Херсонщины.



«‎Близится зима, и есть вероятность того, что восстановить коммуникации, восстановить обслуживание местного населения будет невозможно в такой ситуации»‎, — подытожила Гуменюк.

В деоккупированном поселке городского типа в Бериславского района в Херсонской области правоохранители обнаружили в погребе останки трех человек с переломами костей черепа.



В Херсоне идет зачистка после отступления российских оккупантов. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань и призвал жителей на период зачистки оставаться дома.



Вооруженные силы Украины уже в городе Херсон. В центре собираются жители города с украинскими флагами и символикой.