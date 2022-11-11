Жителям звільнених сіл та міст Херсонщини поки не радять повертатися додому

Російські війська обстрілюють визволені населені пункти Херсонської області. Про це розповіла в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Оперативного командування «Південь‎»‎ Наталія Гуменюк.



За її словами, військові РФ обстрілюють звільнені від них території. Наприклад, деокуповані близько місяця тому населені пункти Бериславського району зазнають обстрілів з лівого берега.



Як повідомлялося, о 5 годині ранку 11 листопада старана-агресор заявила про завершення перекидання російських військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.



Гуменюк уточнила, що обстріли руйнують інфраструктуру, тож українцям поки що не варто повертатися на звільнені території Херсонщини.



«Наближається зима, і є ймовірність того, що відновити комунікації, відновити обслуговування місцевого населення буде неможливо в такій ситуації», — підсумувала Гуменюк.

У деокупованому селищі міського типу в Бериславському районі на Херсонщині правоохоронці виявили у підвалі останки трьох осіб із переломами кісток черепа.



У Херсоні триває зачистка після відступу російських окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань та закликав мешканців на період зачистки залишатися вдома.



Збройні сили України вже у Херсоні. У центрі збираються мешканці міста з українськими прапорами та символікою.