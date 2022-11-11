Українські захисники вже на підступах до Херсона — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники перебувають на підступах до Херсона, а спеціальні підрозділи вже у місті. При цьому Зеленський назвав 11 листопада історичним днем.



За словами президента, жителі Херсона ніколи не відмовлялися від України, вони вже прибирають російську символіку з вулиць, хоча місто ще не повністю очищене від присутності окупантів. Зеленський наголосив, що так було в інших звільнених містах, так буде в містах, які тільки доведеться деокупувати.



«‎І я дякую кожному воїну та кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні. Абсолютно кожному — від рядових до генералів. Збройні Сили, розвідка, СБУ, Нацгвардія — всі, хто наближав сьогоднішній день для Херсона», — сказав президент.

Збройні сили України вже уХерсоні. У центрі збираються мешканці міста з українськими прапорами та символікою.



У Херсоні триває зачистка після відступу російських окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань та закликав мешканців на період зачистки залишатися вдома.



У нещодавно деокупованому Херсоні залишилися російські військові, їм пропонують здатися. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.