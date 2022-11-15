Bloomberg: Россия планирует согласиться на продление «зернового соглашения»

Россия согласится продлить сделку по экспорту зерна и других сельскохозяйственных продуктов по Черному морю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.



Собеседники издания не уточнили, будет ли Россия пытаться добавить новые условия в обмен на продолжение или какие-либо другие детали.



29 октября Россия заявила о прекращении участия в соглашении по экспорту украинских продуктов Черноморским зерновым коридором. Это решение объяснили якобы «террористическим актом» против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», в чем Москва обвинила Киев.



Несмотря на это 31 октября ООН, Турция и Украина продолжили реализовывать зерновое соглашение и выполнили план транзита для 16 судов.



2 ноября Минобороны России сообщило о возобновлении участия Москвы в соглашении об экспорте зерна по Черноморскому коридору. Утверждается, что Россия получила от Украины гарантии, которые «кажутся достаточными», чтобы возобновить выполнение соглашения.



В МИД Украины в ответ заявили, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже имеющихся в «зерновом соглашении».



По состоянию на 14 ноября, с 1 августа из украинских портов вышло 456 судов, экспортировавших 10,7 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.