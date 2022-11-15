Bloomberg: Росія планує погодитися на продовження «зернової угоди»

Росія погодиться продовжити угоду щодо експорту зерна та інших сільськогосподарських продуктів по Чорному морю. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чотири джерела.



Співрозмовники видання не уточнили, чи намагатиметься Росія додавати нові умови в обмін на продовження чи будь-які інші деталі.



29 жовтня Росія заявила про припинення участі в угоді щодо експорту українських продуктів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення пояснили нібито «терористичним актом» проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних судів, які задіяні у забезпеченні безпеки «зернового коридору», у чому Москва звинуватила Київ.



Незважаючи на це 31 жовтня ООН, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.



2 листопада Міноборони Росії повідомило про поновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. Стверджується, що Росія отримала від України гарантії, які «здаються достатніми», щоб поновити виконання угоди.



У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у «зерновій угоді».



Станом на 14 листопада, з 1 серпня з українських портів вийшло 456 суден, які експортували 10,7 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.