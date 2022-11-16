Президент Польши: На территорию страны упала ракета ПВО, доказательств удара со стороны РФ нет

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на территорию его страны, скорее всего, упала ракета системы противовоздушной обороны. По его словам, пока нет никаких доказательств, что это была умышленная атака на Польшу.



Об этом Дуда заявил на брифинге.



По словам президента Польши, все указывает на то, что эта ракета была выпущена из системы ПВО. Он отметил, что нет признаков того, что эта ракета была выпущена Россией.



Дуда добавил, что это, вероятно, была ракета ПВО типа С-300 российского производства. Отметим, что такие ракеты есть и на вооружении Украины.



Он также подчеркнул, что Польша остается на прямой связи с союзниками по НАТО. Дуда напомнил, что вчера Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, а украинская ПВО защищалась.



Дуда призвал жителей Польши не переживать из-за большого количества военных на ее восточных границах.

15 ноября на территории Польши упала ракета, в результате чего два человека погибли.



Министерство обороны России отрицает причастность к падению ракеты на территории Польши.



Впоследствии Associated Press со ссылкой на трех неназванных чиновников США сообщило, что, по предварительным данным, это была ракета ПВО Украины, которая была выпущена, чтобы сбить ракету России.



Президент США Джо Байден назвал «маловероятным», что ракета была выпущена из России.