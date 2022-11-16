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Шольц и Сунак высказались о ракетном обстреле Польши

16 ноября 2022, 12:53

Шольц и Сунак высказались о ракетном обстреле Польши

Лидеры Германии и Великобритании высказались относительно произошедшей вчера атаки территории Польши. 

Канцлер Германии Олаф Шольц в Twitter написал, что попадание ракеты по Польше требует тщательного расследования и члены НАТО могут быстро это сделать. В тоже время он предостерег от каких-либо преждевременных выводов и заявил, что «ничего этого не произошло бы, если бы не агрессивная война РФ против Украины».

Кроме того канцлер Германии сказал, что «неважно, чья ракета упала в Польше», так как все равно виновата Россия, потому что армия этой страны напала на Украину.

О важности расследования произошедшего в Польше высказался и премьер-министр Великкобритании Риши Сунак, отметив, что причиной инцидента являются обстрелы Россией территории Украины. Об этом со ссылкой на его слова произнесенные на пресс-конференции по итогам саммита G20 сообщает Sky News.

Сунак сказал, что российский президент Владимир Путин, усиливая ракетные удары Украины, демонстрирует презрение к саммиту G20, где страны пытались найти решение некоторых мировых проблем.

Ранее журналисты Reuters сообщили, что G20 согласовала декларацию, в которой осудила войну РФ против Украины.

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