Президент Польщі: На територію країни впала ракета ППО, доказів удару з боку РФ немає

16 листопада 2022, 13:34

Президент Польщі: На територію країни впала ракета ППО, доказів удару з боку РФ немає

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що на територію його країни, найімовірніше, впала ракета системи протиповітряної оборони. За його словами, поки що немає жодних доказів, що це була навмисна атака на Польщу.

Про це Дуда заявив на брифінгу.

За словами президента Польщі, все вказує на те, що ця ракета була випущена із системи ППО. Він зазначив, що немає ознак того, що ця ракета була випущена Росією.

Дуда додав, що це, певно, була ракета ППО типу С-300 російського виробництва. Зазначимо, такі ракети є і на озброєнні України.

Він також наголосив, що Польща залишається на прямому зв'язку із союзниками по НАТО. Дуда нагадав, що вчора Росія завдала масованого ракетного удару по території України, а українська ППО захищалася.

Дуда закликав мешканців Польщі не переживати через велику кількість військових на її східних кордонах.

15 листопада на території Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

Міністерство оборони Росії заперечує причетність до падіння ракети біля Польщі.

Згодом Associated Press з посиланням на трьох неназваних чиновників США повідомило , що, за попередніми даними, це була ракета ППО України, яку було випущено, щоб збити ракету Росії.

Президент США Джо Байден назвав «неймовірним», що ракета була випущена з Росії.

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