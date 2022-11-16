В Чечню на «перевоспитание» вывезли донецких и луганских «трудных подростков»

С оккупированной территории Луганской и Донецкой областей российские военные вывезли «проблемных подростков» для «военно-патриотического воспитания». Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram.



По его словам, 200 «трудных подростков» вывезли из Донбасса и ряда российских субъектов страны-оккупанта «в рамках реализации федеральной программы "Подростки России"».



Вывезенные дети состоят состоящих на учете в соответствующих органах.



«Во время пребывания в регионе с детьми будет проведена профилактическая работа в целях военно-патриотического воспитания», — написал Кадыров.



Программа «перевоспитания» включает посещение достопримечательных мест региона, участие в разного рода спортивных мероприятиях, мастер-классы и встречи с известными спортсменами Чечни.



Кадыров добавил, что дети посетили Российский университет спецназа и его радует, что «юные гости с большим интересом отнеслись к военному ремеслу».