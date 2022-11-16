В Чечню на «перевиховання» вивезли донецьких та луганських «важких підлітків»

З окупованої території Луганської та Донецької областей російські військові вивезли «проблемних підлітків» для «військово-патріотичного виховання». Про це заявив голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров у Telegram.



За його словами, 200 «важких підлітків» вивезли з Донбасу та низки російських суб'єктів країни-окупанта «в рамках реалізації федеральної програми "Підлітки Росії"».



Вивезені діти перебувають на обліку у відповідних органах.



«Під час перебування в регіоні з дітьми буде проведено профілактичну роботу з метою військово-патріотичного виховання», — написав Кадиров.



Програма «перевиховання» включає відвідування визначних місць регіону, участь у різноманітних спортивних заходах, майстер-класи та зустрічі з відомими спортсменами Чечні.



Кадиров додав, що діти відвідали Російський університет спецназу і його тішить, що «юні гості з великим інтересом поставилися до військового ремесла».