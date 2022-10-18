Сыновья и дочь Кадырова побывали в Мариуполе и Донецке

Трое сыновей и дочь главы Чечни Рамзана Кадырова побывали в оккупированных Мариуполе и Донецке. Об этом сообщил Кадыров.



«Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова в ходе поездки нашей делегации на Донбасс с большим интересом ознакомилась с состоянием Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Борисовича Соловьяненко», — написал глава Чечни.



По его словам, ее сопровождали Ахмат, Эли, Адам Кадыровы, а также министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Делегация из Чечни в том числе посещала места дислокации чеченских подразделений и секторы несения службы в районе Мариуполя.

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