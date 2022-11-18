Старт програми відновлення Маріуполя: Бойченко підписав меморандум з ЄБРР

Мер Маріуполя Вадим Бойченко підписав Меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє Маріупольська міськрада.



Наголошується, що місто активно залучає потужних міжнародних партнерів для розробки великого плану відродження Маріуполя — Mariupol ReBorn. Це наймасштабніша у світі ініціатива відновлення зруйнованого міста з часів Другої світової війни.



«Це новий розділ у сучасній історії України та Європи. Місто, яке стало символом безжальної війни, стане символом відродження України. Підписання меморандуму з ЄБРР — це важливий етап на цьому шляху», — сказав Вадим Бойченко.



План відродження Маріуполя складається із п'яти етапів. Його вже підтримують низка міжнародних партнерів, великий український бізнес, держава та інші міста. Серед партнерів — ЄБРР, Світовий банк, USAID.

Що таке ініціатива «Mariupol Reborn», скільки коштуватиме відбудова Маріуполя, а, по суті, створення заново окупованого на цей момент міста, та де шукатимуть фінансування для реалізації масштабних планів — читайте у статті «Новин Донбасу».