В «Укрэнерго» заявили, что энергокомпании готовы к блэкауту

НЭК «Укрэнерго» и ряд энергетических компаний провели тренировки и подготовительные мероприятия, чтобы быть готовыми к возможному возникновению блэкаута в случае обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает «Укринформ».



«На сегодняшний день невозможно спрогнозировать, когда может состояться блэкаут и какова его вероятность. Все зависит от того, будут ли ракетные массированные атаки продолжаться и будут ли они успешными. Блэкаут – это не конец света. Это полное или существенное "погашение" энергосистемы, после которого начинается ее восстановление», – отметил он.



Кудрицкий уточнил, что «Укрэнерго» и другие энергетические компании, готовясь к худшим сценариям, провели тренировки и подготовительные мероприятия, чтобы «все прекрасно знали, что делать и как быстро восстанавливать нашу энергосистему».



С 10 октября россияне обстреливают украинскую энергосистему. 15 ноября оккупанты нанесли очередной удар по энергетическим объектам. Атака на энергосистему стала самой большой с начала российской агрессии.