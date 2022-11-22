В «Укренерго» заявили, що енергокомпанії готові до блекауту

НЕК «Укренерго» та низка енергетичних компаній провели тренування та підготовчі заходи, щоб бути готовими до можливого виникнення блекауту у разі обстрілу енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає "Укрінформ".



«На сьогоднішній день неможливо спрогнозувати, коли може відбутися блекаут і якою є його ймовірність. Все залежить від того, чи будуть ракетні масовані атаки продовжуватись і чи будуть вони успішними. Блекаут - це не кінець світу. Це повне чи суттєве "погашення" енергосистеми, після якого починається її відновлення», – зазначив він.



Кудрицький уточнив, що «Укренерго» та інші енергетичні компанії, готуючись до найгірших сценаріїв, провели тренування та підготовчі заходи, щоб «усі чудово знали, що робити та як швидко відновлювати нашу енергосистему».



З 10 жовтня росіяни обстрілюють українську енергосистему. 15 листопада окупанти завдали чергового удару по енергетичних об'єктах. Атака на енергосистему стала найбільшою від початку російської агресії.