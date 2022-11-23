Донецкая область полностью обесточена – Кириленко

Донецкая область оказалась без электроснабжения в результате массированной ракетной атаки со стороны РФ в среду, 23 ноября. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Область полностью обесточена. Соответственно, начинают свою работу Пункты несокрушимости (Пункти незламності) – специально определенные в каждом населенном пункте места, оборудованные генераторами, приборами для обогрева и связи», – написал Кириленко в Telegram.

Вследствие ракетных ударов 23 ноября обесточены все атомные, большинство тепловых и гидроэлектростанций Украины.