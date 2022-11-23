Донецька область повністю знеструмлена – Кириленко

Донецька область залишилася без електропостачання внаслідок масованої ракетної атаки з боку РФ у середу, 23 листопада. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Область повністю знеструмлено. Відповідно, розпочинають свою роботу Пункти незламності (Пункти незламності) – спеціально визначені у кожному населеному пункті місця, обладнані генераторами, приладами для обігріву та зв'язку», – написав Кириленко у Telegram.

Внаслідок ракетних ударів 23 листопада знеструмлено всі атомні, більшість теплових та гідроелектростанцій України.