Во всех регионах аварийные отключения электроэнергии — «Укрэнерго»

Аварийные отключения электроэнергии будут действовать с 14:45 в течение суток из-за попадания ракет армии РФ в объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше», - рассказали в компании.

Европейский парламент, напомним, признал Россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.



Сегодня, 23 ноября, российские войска ракетами атаковали ряд регионов Украины.