Усі атомні електростанції України знеструмлені

Внаслідок ракетних ударів 23 листопада знеструмлено всі атомні, більшість теплових та гідроелектростанцій України. Це спричинило відключення електроенергії для більшості споживачів у країни, повідомили у міністерстві енергетики України.



«Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також вражені об'єкти електропередачі», – повідомили у Міненерго.



Внаслідок цього знеструмлено більшість споживачів по всій країні, відбуваються аварійні відключення світла. Відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.



Як запевнили у Міненерго, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, але попередили, що з урахуванням масштабу руйнувань знадобиться певний час.



В Україні діють Запорізька, Рівненська, Хмельницька, Южноукраїнська атомні електростанції.