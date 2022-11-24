Заработают АЭС, к вечеру дефицит электроэнергии сократится — Минэнергетики

До вечера начнут работать атомные станции и должен сократиться дефицит электроэнергии. Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



«Ситуация сложная в целом по всей стране. Есть области, где уже увеличили электроснабжение. Вчера произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за обстрелов, которые произошли. Но на 04:00 утра удалось объединить энергетическую систему. Сейчас она уже работает как единая», — сказал министр.



По его словам, удалось запитать критические объекты инфраструктуры по всей стране.



«Соответственно, мы будем увеличивать объемы генерации на протяжении дня. Рассчитываем, что до вечера начнут работать атомные станции, выдавать электроэнергию в сеть. И это значительно сократит дефицит», — проинформировал Галущенко.



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