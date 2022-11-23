Ракетная атака: «Укрзализныця» сообщила о задержке поездов

Из-за масштабной ракетной атаки РФ на Украину отправление поездов возможно с задержкой. Об этом сообщает «Укрзализныця».



«В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру имеем обесточенные участки в столице, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, задействованы резервные тепловозы. Движение кольцевой электрички в столице временно приостановлено», — перечислили в компании.



Пассажиров просят находиться в укрытиях непосредственно до посадки на поезд. Посадка продолжается в безопасном режиме через подземные переходы.



«Обесточенные вокзалы "Укрзализныци" переходят на резервное питание, первыми восстановлены Киев, Харьков и Винница. Здесь развернут укрытия и пункты безопасного ожидания, пассажиры могут продолжать высадку и посадку через подземные переходы», — добавили в компании.