Запрацюють АЕС, надвечір дефіцит електроенергії скоротиться — Міненергетики

До вечора почнуть працювати атомні станції та має скоротитися дефіцит електроенергії. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.



«Ситуація складна загалом по всій країні. Є сфери, де вже збільшили електропостачання. Учора стався блекаут у нашій енергосистемі через обстріли, що сталися. Але на 04:00 ранку вдалося поєднати енергетичну систему. Зараз вона вже працює як єдина», — сказав міністр.



За його словами, вдалося заживити критичні об'єкти інфраструктури по всій країні.



«Відповідно, ми збільшуватимемо обсяги генерації протягом дня. Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, видавати електроенергію у мережу. І це значно скоротить дефіцит», — поінформував Галущенко.



Дивіться також:



