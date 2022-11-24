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Согреться и зарядить телефон: На Донетчине уже работают «Пункты несокрушимости»

24 ноября 2022, 11:34

Согреться и зарядить телефон: На Донетчине уже работают «Пункты несокрушимости»

Ситуация в Донецкой области сложная, но контролируемая. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, происходит постепенное восстановление электроснабжения. Это касается в первую очередь Покровского района.

«Покровск, Доброполье, прилегающие территории и даже Часов Яр — уже с 01:20 подается питание. Идет работа над объектами критической инфраструктуры», — сказал Кириленко.

Также руководитель ОВА отметил, что в области уже начали функционировать «Пункты несокрушимости» («Пункти незламності»).

«Враг атакует энергетическую систему страны, пытается обесточить населенные пункты и целые области. Но в "Пунктах несокрушимости" люди смогут согреться, зарядить мобильные телефоны, получить доступ к интернету и информацию о происходящем в стране и мире. Такие пункты мы разворачиваем по всей области. Вчера их было 68, сегодня уже более сотни», — подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что энергетики и ремонтные бригады работают над тем, чтобы восстановить систему и наладить электроснабжение домов жителей региона.

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Напомним, вследствие ракетных ударов 23 ноября были обесточены все атомные, большинство тепловых и гидроэлектростанций Украины. Полностью без света — вся Донецкая область.

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