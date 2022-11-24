Зігрітися та зарядити телефон: На Донеччині вже працюють «Пункти незламності»

24 листопада 2022, 11:34

Зігрітися та зарядити телефон: На Донеччині вже працюють «Пункти незламності»

Ситуація на Донеччині складна, але контрольована. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, відбувається поступове відновлення електропостачання. Це стосується насамперед Покровського району.

«Покровськ, Добропілля, прилеглі території та навіть Часів Яр — уже з 01:20 подається живлення. Йде робота над об'єктами критичної інфраструктури», — сказав Кириленко.

Також керівник ОВА зазначив, що в області вже почали функціонувати «Пункти незламності».

«Ворог атакує енергетичну систему країни, намагається знеструмити населені пункти та цілі області. Але в "Пунктах незламності" люди зможуть зігрітися, зарядити мобільні телефони, отримати доступ до інтернету та інформацію про те, що відбувається в країні та світі. Такі пункти ми розгортаємо у всій області. Вчора їх було 68, сьогодні вже понад сотню», — наголосив Кириленко.

Він додав, що енергетики та ремонтні бригади працюють над тим, щоб відновити систему та налагодити електропостачання будинків мешканців регіону.

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Нагадаємо, через ракетні удари 23 листопада були знеструмлені всі атомні, більшість теплових та гідроелектростанцій України. Повністю без світла опинилася вся Донецька область.

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