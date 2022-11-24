Зігрітися та зарядити телефон: На Донеччині вже працюють «Пункти незламності»

Ситуація на Донеччині складна, але контрольована. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, відбувається поступове відновлення електропостачання. Це стосується насамперед Покровського району.



«Покровськ, Добропілля, прилеглі території та навіть Часів Яр — уже з 01:20 подається живлення. Йде робота над об'єктами критичної інфраструктури», — сказав Кириленко.



Також керівник ОВА зазначив, що в області вже почали функціонувати «Пункти незламності».



«Ворог атакує енергетичну систему країни, намагається знеструмити населені пункти та цілі області. Але в "Пунктах незламності" люди зможуть зігрітися, зарядити мобільні телефони, отримати доступ до інтернету та інформацію про те, що відбувається в країні та світі. Такі пункти ми розгортаємо у всій області. Вчора їх було 68, сьогодні вже понад сотню», — наголосив Кириленко.



Він додав, що енергетики та ремонтні бригади працюють над тим, щоб відновити систему та налагодити електропостачання будинків мешканців регіону.

Нагадаємо, через ракетні удари 23 листопада були знеструмлені всі атомні, більшість теплових та гідроелектростанцій України. Повністю без світла опинилася вся Донецька область.



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