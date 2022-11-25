«ДНР» збирається розселити маріупольців, які залишилися без житла, до «безхозних» будинків

У Маріуполі окупанти мають намір розселити городян, які втратили житло внаслідок бойових дій, у «безхозні» будинки та квартири. Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін підписав відповідний «указ».



Передавати житло будуть нібито тим, хто внесений до списків постраждалих осіб, які претендують на компенсацію у вигляді надання житла, а також за втрачене майно першої необхідності, які постраждали внаслідок бойових дій.



Для тимчасового проживання можуть передати житловий будинок, квартиру або кімнату. При цьому договір нібито безкоштовного найму житлового приміщення укладається з окупаційною «адміністрацією».



Стверджується, що нові мешканці мають підтримувати належний стан приміщення, усунути несправності, оплачувати житлово-комунальні послуги, не здійснювати перепланування, а також звільнити житло протягом 10 днів після повернення власників.



«Указ» Пушиліна прокоментував радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Всі ці "папірці" не мають ніякого значення та за законом є нікчемними. Тобто не створюють ніяких правових наслідків. Єдиним гарантом нашого повернення та встановлення верховенства права є ЗСУ. А тим, хто буде засілятись врахоувуйте — ви незаконно займаєте чужу власність. Тимчасово. Ставтесь з повагою до того, що вам не належить. Бо інакше можливо настання кримінальної відповідальності», — написав він.

У липні угруповання «ДНР» вирішило, як отримуватиме доступ до приміщень, власників яких довго немає. Під тривалою відсутністю мається на увазі термін понад 24 години.



А потім відмовилася визнавати українські документи про виникнення, перехід та припинення майнових прав фізосіб на нерухоме майно з травня 2014 року, назвавши їх «недійсними».



Також тепер на підконтрольному угрупованні «ДНР» території власникам будинків, що підлягають знесенню, які були пошкоджені в боях, потрібно заявити права на нерухомість протягом трьох місяців «з моменту опублікування рішення про знесення будівлі».



Раніше у Маріупольській міськраді підрахували, що окупанти зруйнували понад п'ятдесят тисяч квартир у Маріуполі. Станом на 15 листопада, у місті демонтовано 31 будинок, заплановано до демонтажу 336 будинків) та мають критичні ушкодження 547 будинків. Загалом через російські обстріли та демонтажні роботи знищити окупанти планують 914 будинків (51698 квартири) у Маріуполі.