В Краматорске сообщают о «прилетах»

В Краматорске Донецкой области днем прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщают местные жители.



Люди отмечают, что был «прилет» в стороне улицы Новый Свет, а также пишут о «прилетах» в промзону. Над промзоной в небо поднимается дым.