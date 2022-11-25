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В Краматорске сообщают о «прилетах»

25 ноября 2022, 15:14

В Краматорске сообщают о «прилетах»

В Краматорске Донецкой области днем прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщают местные жители.

Люди отмечают, что был «прилет» в стороне улицы Новый Свет, а также пишут о «прилетах» в промзону. Над промзоной в небо поднимается дым. 

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