У Краматорську повідомляють про «прильоти»

У Краматорську на Донеччині вдень пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві мешканці.



Люди зазначають, що був «приліт» осторонь вулиці Нове Світло, а також пишуть про «прильоти» у промзону. Над промзоною в небо здіймається дим.