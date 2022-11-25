Генштаб ВСУ напомнил российским военным, что считается вероломством при сдаче в плен

Генштаб ВСУ обратился в очередной раз объяснил, как согласно правилам ведения войны, сдаваться в плен. В разъяснении Генштаб обратился к российским военным, предупредив, что стрельба при сдаче в плен повлечет убийство.



Командование Вооруженных сил Украины подробно разъяснило правила сдачи в плен, заявив, что среди сдающихся «отмечается полное незнание и непонимание правил войны».



«Если под прикрытием сдачи в плен открывается огонь по украинским военным, иными словами, осуществляется симулирование сдачи в плен, то согласно дополнительному протоколу 1 к Женевским конвенциям это классифицируется как вероломство и военное преступление. [Это] влечет за собой угрозу безопасности ВСУ и уничтожение симулянтов», — предупреждает Генштаб.



Украинские военные напоминают, что при сдаче в плен нужно «ясно и четко» обозначить свое намерение. Нужно поднять руки вверх, четкие фразы «сдаюсь».



Ранее Генштаб ВСУ публиковал разъяснения, как правильно сдаваться в плен:

Выходить по одному и без оружия

Подходить по одному и по команде

Немедленно выполнять все команды

Не сопротивляться

На технике подъезжать с развернутым стволом и белым флагом

Ранее в социальных сетях были опубликованы ролики, на которых снят расстрел российских военнопленных. По данным газеты The New York Times, в Макеевке Луганской области, десять российских военных, выходя из укрытия, сдались в плен солдатам ВСУ, а 11-й выходящий открыл огонь. На втором видео, снятом с дрона, можно увидеть тех же российских солдат, которые лежат неподвижно лицом вниз на земле. Вокруг них видны следы крови.



Минобороны РФ обвинило украинскую армию в «кровавой расправе» и потребовала у международных организаций расследования.