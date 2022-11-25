Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Генштаб ВСУ напомнил российским военным, что считается вероломством при сдаче в плен

25 ноября 2022, 20:39

Генштаб ВСУ напомнил российским военным, что считается вероломством при сдаче в плен

Генштаб ВСУ обратился в очередной раз объяснил, как согласно правилам ведения войны, сдаваться в плен. В разъяснении Генштаб обратился к российским военным, предупредив, что стрельба при сдаче в плен повлечет убийство.

Командование Вооруженных сил Украины подробно разъяснило правила сдачи в плен, заявив, что среди сдающихся «отмечается полное незнание и непонимание правил войны».

«Если под прикрытием сдачи в плен открывается огонь по украинским военным, иными словами, осуществляется симулирование сдачи в плен, то согласно дополнительному протоколу 1 к Женевским конвенциям это классифицируется как вероломство и военное преступление. [Это] влечет за собой угрозу безопасности ВСУ и уничтожение симулянтов», — предупреждает Генштаб.

Украинские военные напоминают, что при сдаче в плен нужно «ясно и четко» обозначить свое намерение. Нужно поднять руки вверх, четкие фразы «сдаюсь».

Ранее Генштаб ВСУ публиковал разъяснения, как правильно сдаваться в плен:

  • Выходить по одному и без оружия
  • Подходить по одному и по команде
  • Немедленно выполнять все команды
  • Не сопротивляться
  • На технике подъезжать с развернутым стволом и белым флагом

Ранее в социальных сетях были опубликованы ролики, на которых снят расстрел российских военнопленных. По данным газеты The New York Times, в Макеевке Луганской области, десять российских военных, выходя из укрытия, сдались в плен солдатам ВСУ, а 11-й выходящий открыл огонь. На втором видео, снятом с дрона, можно увидеть тех же российских солдат, которые лежат неподвижно лицом вниз на земле. Вокруг них видны следы крови.

Минобороны РФ обвинило украинскую армию в «кровавой расправе» и потребовала у международных организаций расследования.

Еще по теме

Прочее
Обмен пленными

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:28
Пушилин заявил об обмене пленными по формуле «9 на 9»
13:54
Оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области — ВСУ
12:54
Кировский район Донецка под обстрелом, погибла мирная жительница
12:28
В Мариуполе недалеко от «администрации» взорвалось авто
09:59
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены двое гражданских
09:27
В оккупированном Луганске устанавливают новогоднюю елку
08:56
В ряде оккупированных городов Луганщины армия РФ усиленно вручает повестки
16:51
«ЛНР»: Сватово попало под обстрел, ранена мирная жительница
15:06
«ЛНР» заявила о гибели 130 гражданских с начала войны
14:25
Угроза вступления Беларуси в войну — все сценарии ►
14:20
«ДНР» сообщила об обмене пленными по формуле «50 на 50»
13:39
Шахте на оккупированной Луганщине сложно работать. Более половины горняков мобилизированы
11:16
В России заявили, что раздали 80 тысяч паспортов жителям оккупированных территорей
09:49
В «ДНР» заявили, что отправят на передовую батальон из украинских военнопленных
09:22
В Донецке показали последствия ночных и утренних обстрелов
все новости
20:39
Генштаб ВСУ напомнил российским военным, что считается вероломством при сдаче в плен
20:00
Пригожину отправят ответный «подарок» из Европы
17:47
Путин рассказал, как жалеет, что аннексия Донбасса не произошла раньше
16:58
В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 кораблей РФ
16:43
Ракетный удар по Краматорску: Мэр показал последствия
16:41
На Черниговщине военнослужащий РФ заочно приговорен к 10 годам лишения свободы
16:30
Почти 300 мобилизованных в РФ погибли на войне в Украине — СМИ
16:19
Призывала жителей Мариуполя платить налоги «ДНР»: Экс-чиновнице грозит пожизненное
15:54
В Украину доставлены более тысячи электрогенераторов от USAID
15:29
Россия за девять месяцев нанесла экосистеме Украины не менее 34,6 млн евро ущерба
15:17
Зеленский сказал, сколько должен стоить баррель российской нефти
15:14
В Краматорске сообщают о «прилетах»
14:45
Войска РФ нанесли удары по Херсону, под обстрел попало гражданское авто
14:39
Из Херсона эвакуируют пациентов больниц из-за постоянных российских обстрелов
14:28
Пушилин заявил об обмене пленными по формуле «9 на 9»
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Луганске устанавливают новогоднюю елку
25 ноября, 09:27
Угроза вступления Беларуси в войну — все сценарии ►
24 ноября, 14:25
В Донецке показали последствия ночных и утренних обстрелов
24 ноября, 09:22

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама