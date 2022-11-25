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Генштаб ЗСУ нагадав російським військовим, що вважається віроломством під час здачі в полон

25 листопада 2022, 20:39

Генштаб ЗСУ нагадав російським військовим, що вважається віроломством під час здачі в полон

Генштаб ЗСУ звернувся вкотре пояснив, як згідно з правилами ведення війни здаватися в полон. У роз'ясненні Генштаб звернувся до російських військових, попередивши, що стрілянина під час здачі в полон спричинить вбивство.

Командування Збройних сил України докладно роз'яснило правила здачі в полон, заявивши, що серед тих, хто здається, «відзначається повне незнання та нерозуміння правил війни».

«Якщо під прикриттям здачі в полон відкривається вогонь за українськими військовими, іншими словами здійснюється симулювання здачі в полон, то згідно з додатковим протоколом 1 до Женевських конвенцій це класифікується як віроломство та військовий злочин. [Це] спричиняє загрозу безпеці ЗСУ та знищення симулянтів», — попереджає Генштаб.

Українські військові нагадують, що під час здачі в полон треба «ясно і чітко» позначити свій намір. Потрібно підняти руки нагору, чіткі фрази «здаюся».

Раніше Генштаб ЗСУ публікував роз'яснення, як правильно здаватися в полон:

  • Виходити по одному і без зброї
  • Підходити по одному та за командою
  • Негайно виконувати всі команди
  • Не чинити опір
  • На техніці під'їжджати з розгорнутим стволом та білим прапором

Раніше в соціальних мережах було опубліковано ролики, на яких знято розстріл російських військовополонених. За даними газети The New York Times, у Макіївці Луганської області, десять російських військових, виходячи з укриття, здалися в полон солдатам ЗСУ, а 11-й відкрив вогонь. На другому відео, знятому з дрона, можна побачити тих самих російських солдатів, які лежать нерухомо обличчям униз на землі. Навколо них видно сліди крові.

Міноборони РФ звинуватило українську армію у «кривавій розправі» і зажадала міжнародних організацій розслідування.

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