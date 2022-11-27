Российские войска вряд ли добьются прорыва на Донбассе в районе Павловки — британская разведка

Российские войска вряд ли смогут достичь оперативного прорыва на юге центральной части Донецкой области. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.



Отмечается, что район городов Павловки и Угледара стал ареной ожесточенных боев в течение последних двух недель. Небольшая часть территории перешла из рук в руки. И у России, и у Украины на этом участке сосредоточены значительные силы, при этом российская морская пехота понесла тяжелые потери.



«Этот район остается ожесточенным, вероятно, отчасти потому, что Россия оценивает его как плацдарм для будущего крупного наступления на север с целью захвата оставшейся части удерживаемой Украиной Донецкой области», — сказано в сообщении.



«Однако вряд ли Россия сможет сконцентрировать достаточно качественные силы для достижения оперативного прорыва», — полагают в британской разведке.