Російські війська навряд чи доб'ються прориву на Донбасі в районі Павлівки — британська розвідка

Російські війська навряд чи матимуть змогу досягти оперативного прориву на півдні центральної частини Донецької області. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.



Зазначається, що район міст Павлівки та Вугледара став ареною запеклих боїв протягом останніх двох тижнів. Невелика частина території перейшла з рук до рук. І в Росії, і в України на цій ділянці зосереджені значні сили, при цьому російська морська піхота зазнала тяжких втрат.



«Цей район залишається запеклим, ймовірно, частково тому, що Росія оцінює його як плацдарм для майбутнього великого наступу на північ з метою захоплення решти утримуваної Україною Донецької області», — сказано в повідомленні.



«Однак навряд чи Росія зможе сконцентрувати досить якісні сили для досягнення оперативного прориву», — вважають у британській розвідці.