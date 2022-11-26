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Оккупанты перегруппируют войска на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях — Генштаб ВСУ

26 ноября 2022, 18:35

Оккупанты перегруппируют войска на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают перегруппировку войск, чтобы усилить подразделения на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

«За сутки противник нанес 2 ракетных обстрела по гражданским объектам города Днепр и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — отмечается в сообщении.

Ситуация по направлениям на вечер 26 ноября:

  • на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено;
  • на Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области россияне продолжают удерживать группировки своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области противник задействовал ударный БпЛА;
  • на Купянском направлении оккупанты ведут активную оборону. На Лиманском направлении сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области и Терны и Райгородок Донецкой области. У Берестового противник применил ударный БпЛА;
  • на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты пытаются продолжать наступление. Совершили обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесли удар силами армейской авиации в районе Авдеевки, в районе поселка Нью-Йорк задействовали ударный БпЛА;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях российские силы ведут оборонительные действия. Обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Зализничное, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское и Зеленая Роща Запорожской области. Нанесли авиаудары по районам Времовки Донецкой области и Чаривного — Запорожской;
  • на Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. В частности, из всего спектра артилерии обстреливали населенные пункты Качкаровка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Берислав, Никольское, Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Музыковка, Чернобаевка Херсонской области и город Херсон.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект оккупантов», — добавили в Генштабе ВСУ.

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