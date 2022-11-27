Мародеры бесчинствуют в Мариуполе

Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.



«Прямо сейчас. Центр (до войны) города. Квартал между пр. Металлургов и ул. Куинджи. Тянут посреди дня все, что осталось целым. Руки, машины, прицепы. К сожалению, не оккупанты», — прокомментировал он опубликованные фотографии.



Советник мэра отметил, что оккупационные власти не замечают мародерства, потому что первые были среди мародеров.



«От точки на фото до райотдела полиции оккупантов на углу Металлургов/Франко 150 метров. До районной оккупационной администрации — 70 метров через дорогу. Патрули исправно выискивают диверсантов в 20 метрах по пр. Металлургов. Но все делают вид, что ничего не происходит», — рассказал Андрющенко.



По его словам, в Мариуполе неофициально разрешено мародерство из квартир людей в эвакуации. Поэтому мародеры и тянут все, без разбора. Мариупольские паблики наполнены объявлениями с предложениями о продаже награбленного.



«Стыдно и грустно одновременно», — заявил советник мэра.