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Мародери бешкетують у Маріуполі

27 листопада 2022, 15:10

Мародери бешкетують у Маріуполі

Мародерство у Маріуполі не зупиняється ні на хвилину. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

«Прямо зараз. Центр (до війни) міста. Квартал між пр. Металургів та вул. Куїнджі. Тягнуть посеред дня все, що залишилося цілим. Руками, машинами, причепами. Нажаль, не окупанти. Маріупольці», — прокоментував він опубліковані фотографії.

Радник мера зазначив, що окупаційна влада не помічає мародерства, бо перша була серед мародерів.

«Від точки на фото до райвідділу поліції окупантів на розі Металургів/Франка 150 метрів. До районної окупаційної адміністрації — 70 метрів через дорогу. Патрулі справно вишукують диверсантів за 20 метрів по пр. Металургів. Але всі роблять вигляд, що нічого не відбувається», — розповів Андрющенко.

За його словами, у Маріуполі неофіційно дозволено мародерство із квартир людей в евакуації. Тому мародери і тягнуть усе, без розбору. Маріупольські паблики наповнені оголошеннями з пропозиціями щодо продажу награбованого.

«Соромно і сумно одночасно», — заявив радник мера.

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