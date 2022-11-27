Город в Белгородской области частично остался без света и воды, в РФ заявили об обстреле

Сегодня город Шебекино в Белгородской области РФ частично остался без электричества и подачи воды. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что это стало результатом обстрела.



«В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение», — сообщил Гладков в Тelegram.



По его словам, энергетики «уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются».



Смотрите также:

Читайте также: Россия создает в Белгородской области на границе с Украиной оборонительную черту