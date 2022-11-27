Місто в Білгородській області частково залишилося без світла та води, в РФ заявили про обстріл

Сьогодні місто Шебекіно в Білгородській області РФ частково залишилося без електрики та подачі води. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що це стало результатом обстрілу.



«Внаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно потерпілих та руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередачі: на території міста частково відсутня електроенергія та водопостачання», – повідомив Гладков у Тelegram.



За його словами, енергетики «вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії, насосні станції водопостачання також перезапускаються».



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