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Все — из числа мобилизованных: «ДНР» сообщила, что из плена вернулись 10 «военных»

26 ноября 2022, 09:45

Все — из числа мобилизованных: «ДНР» сообщила, что из плена вернулись 10 «военных»

В рамках обмена пленными между Украиной и Россией освобождены «военнослужащие» группировки «ДНР». Все они были мобилизованы. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, передает сепаратистский сайт «ДАН».

По ее словам, в рамках обменов 23 и 24 ноября вернулись из плена десять человек.

«Все ребята — из числа мобилизованных. Пятеро были захвачены еще в марте-апреле. Остальные попали в плен в августе», — заявила она.

Также сообщается, что с освобожденными в Харцызске встретился глава группировки Денис Пушилин.

Напомним, по заявлениям «ДНР», в ноябре обмены проходили:

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