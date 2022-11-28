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Донецких аспирантов демобилизовали

28 ноября 2022, 19:33

Донецких аспирантов демобилизовали

На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» объявила о демобилизации аспирантов местных организаций. Соответствующий «указ», подписанный Денисом Пушилиным, появился в сети.

Текст «указа» звучит так:

«Уволить с военной службы граждан, призванных на военную службу по мобилизации, получавших на момент их призыва образование соответствующего уровня впервые, обучавшихся по очной и очно-заочной формам обучения:

  • В образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);
  • В образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре».

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Мобилизации на оккупированной территории Донецкой области нет, но так называемый «указ» о ее отмене глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не подписывает. Сам он пояснил это тем, что теперь «ДНР – субъект РФ».

Ранее родители мобилизованных студентов сообщили, что группировка «ДНР» мобилизовала 3500 студентов, из них в живых осталось около 2700 человек.

Затем президент России Владимир Путин дал поручение демобилизовать студентов из оккупированных территорий Донбасса, которые ранее были призваны на военную службу. 

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