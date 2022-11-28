Росіянин, якого утримували у підвалі «ДНР» за відмову воювати, вимагає розслідування

Звільнений із нелегальної в'язниці угруповання «ДНР» росіянин Михайло Носов звернувся до Слідчого комітету РФ з вимогою залучити відповідальних за його викрадення та незаконне позбавлення волі. Як повідомлялося раніше, мобілізований із Приморського краю росіянин відмовився воювати і потрапив до нелегальної в'язниці для відмовників в окупованому населеному пункті Завітне Бажання Донецької області.



Видання Astra пише, що Носов просить розслідувати, чому його відправили до зони бойових дій без проведення медкомісії та належної бойової підготовки. На передовий він та його товариші по службі потрапляли в тому числі під вогонь «власної артилерії», що командування вважало «нормальним», пише видання, посилаючись на чоловіка.



«Внаслідок тактичних та стратегічних прорахунків вищого командування, постійної брехні власним підлеглим, недостатнього медичного та матеріального забезпечення, моя довіра до командирів похитнулася», — йдеться у заяві. Після того Михайло прийняв рішення написати рапорт про відмову від участі у війні.



16 жовтня Михайла та ще 15 людей відвезли до підвалу у Старомлинівці, де утримували дві доби. Після цього відмовників відвезли до лісосмуги, де змусили рити окопи та будувати бліндажі. Через 2 тижні їх запитали, чи не передумали призовники, і, почувши негативну відповідь, відправили до підвалу у Завітні Бажання.



Там Михайло провів два тижні. Утримуваних у підвалі мобілізованих годували щодня і давали митися. Весь цей час «замполіт 5 армії та його офіцери <…> загрожували кримінальними справами за дезертирство та ухилення від виконання обов'язків військової служби». У військову прокуратуру відмовників відправляти відмовлялися.



13 листопада Михайла та його товариша — в обох на той час почалися проблеми зі здоров'ям — випустили з підвалу та привезли до Ростовської області. Сослуживців Носова, котрі відмовилися воювати, все ще утримують.