Россия создает в Белгородской области на границе с Украиной оборонительную черту

Глава российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о создании оборонительного сооружения «засечной черты» на российско-украинской границе. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, пишет «КоммерсантЪ».



По его словам, работы ведутся начиная с апреля



Журналисты попытались уточнить, подразумевает ли губернатор создание «линии Вагнера», но глава региона подчеркнул, что в приграничных районах формируется «Белгородская засечная черта».



«Я не хотел бы комментировать других уважаемых людей. Я бы говорил о формировании Белгородской черты, Белгородской засечной черты…», — ответил он.



Глава Белгородской области не раскрыл подробностей об упомянутых защитных укреплениях.