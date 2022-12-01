У Білгородській області працює ППО

У Білгороді та Білгородському районі (РФ) знову спрацювала система ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков 1 грудня.



Він стверджує, що села у Валуйському та Шебекінському округах було обстріляно: уламки пошкодили житлові будинки, будинок культури та дитячий садок. У селі Муром Шебекинського міського округу є постраждалий — місцевого жителя доставлено до лікарні з осколковими пораненнями.

27 листопада місто Шебекіно в Білгородській області РФ частково залишилося без електрики та подачі води.



Глава російської Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про створення оборонної споруди «засічної межі» на російсько-українському кордоні.