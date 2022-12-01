Путин ошибся, но переговоры возможны  — Макрон о войне, развязанной Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Владимир Путин совершил огромную ошибку, развязав войну против Украины. Об этом он рассказал в интервью «‎ABC News»‎.



Французский лидер упомянул о «Минских переговорах», которые должны были положить конец войне РФ против Украины. Макрон сказал, что президент России совершил ошибку, решившись на полномасштабное вторжение в Украину.



«‎Был политико-дипломатический процесс с участием международного сообщества. И он сам решил, основываясь на фейковом нарративе, что НАТО будет использовать Украину для нападения на Россию, что совершенно ошибочно»‎, — сказал Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не проявлять слабость или идти на компромиссы в отношениях с Российской Федерацией.



Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 19 августа, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.