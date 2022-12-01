Путін помилився, але переговори можливі — Макрон про війну, розв'язану Росією

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Володимир Путін припустився великої помилки, розв'язавши війну проти України. Про це він розповів в інтерв'ю «ABC News».



Французький лідер згадав про «Мінські переговори», які мали покласти край війні РФ проти України. Макрон сказав, що президент Росії зробив помилку, зважившись на повномасштабне вторгнення в Україну.



«Був політико-дипломатичний процес за участю міжнародної спільноти. І він сам вирішив, ґрунтуючись на фейковому наративі, що НАТО використовуватиме Україну для нападу на Росію, що абсолютно помилково», — сказав Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав не виявляти слабкість чи йти на компроміси у відносинах із Російською Федерацією.



Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю, 19 серпня, провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.