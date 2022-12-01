Конверты были пропитаны красной жидкостью — Кулеба о трех письмах с угрозами украинским посольствам

Три украинских посольства получили письма с угрозами. Кроме посольства Украины в Испании, еще три диппредставительства получили письма с угрозами, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью.
«Скажем так, внутри этих конвертов символическая угроза, переданная Украине», — уточнил министр.
Кулеба уточнил, что сейчас он не будет комментировать произошедшее — официальная позиция по данному вопросу будет озвучена позже. Кроме того, министр добавил, что данные письма — попытка запугать Украину и украинских дипломатов.
«Я делаю один простой вывод: если уже начали атаковать посольства,…значит боятся нас, пытаются нас остановить. Но нас ничто не остановит», — подытожил Кулеба.