Конверты были пропитаны красной жидкостью — Кулеба о трех письмах с угрозами украинским посольствам

Три украинских посольства получили письма с угрозами. Кроме посольства Украины в Испании, еще три диппредставительства получили письма с угрозами, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



По его словам, конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью.



«Скажем так, внутри этих конвертов символическая угроза, переданная Украине‎»‎, — уточнил министр.



Кулеба уточнил, что сейчас он не будет комментировать произошедшее — официальная позиция по данному вопросу будет озвучена позже. Кроме того, министр добавил, что данные письма — попытка запугать Украину и украинских дипломатов.



«‎Я делаю один простой вывод: если уже начали атаковать посольства,…значит боятся нас, пытаются нас остановить. Но нас ничто не остановит»‎, — подытожил Кулеба.