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Конверты были пропитаны красной жидкостью — Кулеба о трех письмах с угрозами украинским посольствам

01 декабря 2022, 21:09

Конверты были пропитаны красной жидкостью — Кулеба о трех письмах с угрозами украинским посольствам

Три украинских посольства получили письма с угрозами. Кроме посольства Украины в Испании, еще три диппредставительства получили письма с угрозами, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью.

«Скажем так, внутри этих конвертов символическая угроза, переданная Украине‎»‎, — уточнил министр.

Кулеба уточнил, что сейчас он не будет комментировать произошедшее — официальная позиция по данному вопросу будет озвучена позже. Кроме того, министр добавил, что данные письма — попытка запугать Украину и украинских дипломатов.

«‎Я делаю один простой вывод: если уже начали атаковать посольства,…значит боятся нас, пытаются нас остановить. Но нас ничто не остановит»‎, — подытожил Кулеба.

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